Netflix weer aangeklaagd om ‘When They See Us’ MVO

19 maart 2020

19u41

Bron: ANP 0 TV De New Yorkse Linda Fairstein is naar de rechter gestapt om de veelbesproken Netflix-serie ‘ When They See Us’ aan te klagen. De vrouw beweert dat ze in de verfilming van een rechtszaak, waarbij zij was betrokken, onterecht is neergezet als racist. Fairstein heeft woensdag een aanklacht tegen Netflix en de bedenker van de serie ingediend wegens laster, schrijven Amerikaanse media.

De miniserie uit 2019 gaat over de zaak rond de Central Park Five. Vijf zwarte tienerjongens zijn in 1989 in New York onterecht veroordeeld voor de verkrachting van een witte vrouw en twaalf jaar later pas alsnog vrijgekomen na een DNA-match. Fairstein, in de serie vertolkt door Felicity Huffman, was een van de aanklagers die bij de zaak betrokken was.

Volgens Fairstein lijkt het in ‘When They See Us’ alsof zij er persoonlijk verantwoordelijk voor was dat de jongens achter de tralies belandden. “De aangeklaagden zetten mevrouw Fairstein - met haar echte naam - neer als een racist en onethische slechterik, die vastberaden is om onschuldige zwarte kinderen koste wat kost in de gevangenis te krijgen”, luidt de aanklacht. Ze eist excuses, een schadevergoeding en dat bepaalde scènes worden verwijderd.

Laster

Netflix werd eerder al aangeklaagd voor laster door een bedrijf dat politiepersoneel traint in ondervragingstechnieken. Ook dat bedrijf stelt dat wat er in de serie is neergezet niet strookt met de waarheid.

‘When They See Us’ maakte na de verschijning flink de tongen los. Een professor van de universiteit Columbia in New York, die als officier van justitie medeverantwoordelijk was voor de straf van de jongens, stapte op na protest van boze studenten en kijkers.