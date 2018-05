Netflix waarschuwt kijkers "13 Reasons Why" met boodschap van hoofdrolspelers IVI

20 mei 2018

09u37 2 TV Het tweede seizoen van het tienerdrama "13 Reasons Why" is sinds vrijdag te bekijken op Netflix. Na de controverse van het eerste seizoen heeft Netflix beslist om aan het begin van de nieuwe reeks een waarschuwing te tonen. De hoofdrolspelers van de serie spreken de kijkers aan en moedigen mensen met problemen aan om hulp te zoeken.

13 Reasons Why veroorzaakte vorig jaar heel wat ophef. De serie gaat over een meisje in de middelbare school dat zelfmoord pleegt en 13 tapes achterlaat voor verschillende mensen waarin ze uitlegt waarom ze zichzelf van het leven heeft beroofd. Volgens heel wat critici hadden de makers van de serie zelfmoord verheerlijkt. Ook zou de zelfmoordscène - en heel wat andere momenten in de serie - te expliciet weergegeven zijn. Mensen met suïcidale gedachten zouden volgens sommigen zo op ideeën kunnen gebracht worden.

Netflix heeft daarom beslist om aan het begin van het tweede seizoen een waarschuwing te tonen. Hoofdrolspelers Katherine Langford (Hannah Baker), Dylan Minnette (Clay Jensen), Alisha Boe (Jessica Davis) en Justin Prentice (Bryce Walker) waarschuwen kijkers die zich herkennen in de problemen van de serie dat “13 Reasons Why” mogelijk geen goed idee is om te bekijken zonder begeleiding.

“’13 Reasons Why’ is een fictieve serie over moeilijk, echte problemen waaronder seksueel misbruik, drugsgebruik, zelfmoord en meer. Door deze onderwerpen te belichten hopen we kijkers te laten praten. Maar als je zelf hiermee worstelt, is deze serie wellicht niet geschikt. Of kijk hem met een volwassene. Als je behoefte hebt om te praten, zoek dan een ouder, vriend, decaan of vertrouweling op. Bel een hulplijn of ga naar 13ReasonsWhy.info. Want zodra je erover gaat praten, wordt het makkelijker.”

Elke aflevering eindigt ook met een voorgelezen herhaling door een van de acteurs. Zij verwijzen opnieuw naar de website van de serie waar kijkers meer info kunnen vinden. Afleveringen die seksueel geweld, druggebruik en wapens tonen zullen in het begin ook een extra waarschuwing meegeven.

De zelfmoordscène zal in seizoen twee niet opnieuw getoond worden en er zal ook geen nieuwe zelfmoord aan bod komen. In dit tweede deel van de serie is seksueel geweld het thema.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.