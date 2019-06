Netflix verlengt ‘Queer Eye’ met twee seizoenen KD

18 juni 2019

21u12

Bron: ANP 0 TV Streamingdienst Netflix heeft hitserie ‘Queer Eye’ verlengd met zeker twee seizoenen. Dat meldt Variety. Het vierde seizoen is vanaf 19 juli te zien op Netflix. Het vijfde seizoen zal in 2020 worden uitgezonden.

In ‘Queer Eye’ nemen vijf homoseksuele mannen deelnemers van wie het leven niet helemaal lekker loopt onder handen. Het vijftal helpt mensen zich beter te kleden, beter voor zichzelf te zorgen of wat meer zelfvertrouwen te krijgen.

De 'Fab Five' uit de vorige reeksen keren in beide nieuwe seizoenen terug. ‘Queer Eye’ heeft zich in korte tijd ontpopt tot een van de grote succesnummers van Netflix.