Netflix verhoogt geleidelijk kwaliteit van films en series opnieuw JOBR

18 mei 2020

17u04

Bron: Le Soir 0 TV Gebruikers van de streamingdienst Netflix kunnen hun favoriete films en series binnenkort opnieuw in de normale, hogere beeldkwaliteit bekijken. In maart verlaagde Netflix de beeldkwaliteit van zijn films en series om een overbelasting van het internet te voorkomen. De streamingsdienst is intussen begonnen aan een geleidelijke terugkeer naar de hogere beeldkwaliteit. Dat meldt Flatpanelshd.

In de maand maart ging het grootste deel van Europa in lockdown door het verspreidende coronavirus, waardoor het gebruik van het internet en streamingdiensten enorm toenam. Dat merkten ze ook bij streamingdienst Netflix. Om een overbelasting van het internet te voorkomen, vroeg de Europese Unie aan Netflix om de beeldkwaliteit van de gestreamde video’s te verlagen. Die vermindering van kwaliteit gold eerst voor een periode van 30 dagen, maar werd daarna, samen met de lockdown verlengd.

Geleidelijke omschakeling

Bijna twee maanden later verhoogt Netflix de beeldkwaliteit nu opnieuw. Al lijkt die omschakeling wel geleidelijk te gebeuren. Voorlopig kunnen enkel Netflix-gebruikers in Duitsland, Denemarken, Noorwegen en enkele andere niet-gespecifieerde landen opnieuw genieten van hun films en series in 4K en HDR met een bandbreedte van 15 megabites per seconde. In sommige andere Europese landen gaat de videokwaliteit omhoog naar 4k en HDR, maar blijft de snelheid beperkt tot 7,62 megabites per seconde. Wanneer de kwaliteit in België opnieuw zoals voorheen zal zijn, is voorlopig onduidelijk.

Netflix was trouwens niet de enige streamingdienst die zijn videokwaliteit verlaagde om een overbelasting tegen te gaan. Ook YouTube, Apple TV+ en Amazon Prime Video reageerden op de oproep van de Europese Unie.

