Netflix trekt stekker uit drugsserie DBJ

15 februari 2018

07u36 0 TV Weedserie 'Disjointed' keert na één seizoen niet terug op Netflix. Dat bevestigde de streamingservice woensdag tegenover Variety.

De serie met Oscarwinnares Kathy Bates (69) in de hoofdrol gaat over de uitbaatster van een cannabiszaak in Los Angeles, waar wiet onlangs gelegaliseerd werd. De vrouw heeft haar leven lang actie gevoerd voor legale softdrugs en kan haar lol niet op als ze met haar onlangs afgestudeerde zoon een zaak kan starten waarin de drugs verkocht worden.

Netflix bestelde in het voorjaar twintig afleveringen van 'Disjointed'. Tien daarvan werden in augustus opgenomen in het aanbod van het platform, de andere tien zijn sinds januari beschikbaar.