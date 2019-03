Netflix test goedkopere formules voor smartphones uit TK

26 maart 2019

15u14

Bron: SlashFilm 0 TV Apple kondigde gisteren aan dat ze met ‘Apple TV+’ willen concurreren met Netflix, maar ook die streamingsdienst zit niet bepaald stil. In bepaalde landen experimenteert het bedrijf met een goedkopere formule die enkel op mobiel gebruikt kan worden.

Netflix test de nieuwe formules onder meer op de Indische markt, waar de meeste mensen films en series op hun smartphone bekijken. Om die kijkers tegemoet te komen overweegt het bedrijf een nieuw tariefplan dat omgerekend zo’n 3,2 euro zal kosten - minder dan de helft van de basisprijs, die bij ons 7,99 euro per maand bedraagt. Op die manier hoopt Netflix zijn positie op de Indische markt - zo’n 100 miljoen mensen - te versterken.

“We zoeken altijd naar manieren om Netflix leuker en toegankelijker te maken", klinkt het in een verklaring. “We testen verschillende mogelijkheden uit in verschillende landen. Leden kunnen dan bijvoorbeeld Netflix kijken op hun telefoon aan een lagere prijs, of een beperkt abonnement aangaan.”

Of de optie ook bij ons uitgerold zal worden, is nog onduidelijk.