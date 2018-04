Netflix strikt Ian Somerhalder van 'The Vampire Diaries' voor alweer een vampieren-serie MVO

19 april 2018

'The Vampire Diaries'-acteur Ian Somerhalder (39) duikt binnenkort op in een andere vampierenserie van Netflix: 'V-Wars'.

De nieuwe serie is gebaseerd op een gelijknamig boek en verhaalt over de uitbraak van een vreemde vampierenziekte. Iedereen die besmet raakt met het virus verandert plots in een bloeddorstig monster. Somerhalder gaat opnieuw met de hoofdrol aan de haal, maar speelt dit keer zelf géén vampier. Hij zal Luther Swan vertolken, een dokter die alles op alles zet om een geneesmiddel voor de mysterieuze ziekte te vinden.

'V-Wars' krijgt een eerste seizoen van tien afleveringen en zal dit jaar nog op Netflix verschijnen.