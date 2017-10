Netflix stopt met 'House of Cards' na beschuldigingen seksuele intimidatie hoofdrolspeler Redactie

20u42 0 Netflix Kevin Spacey als Frank Underwood in 'House of Cards'. TV Netflix zet de productie van de populaire serie House of Cards stop. De bekendmaking komt een dag na beschuldigingen tegen hoofdrolspeler Kevin Spacey over seksueel grensoverschrijdend gedrag met een minderjarige.

Het zesde seizoen dat in 2018 uitkomt zal tevens het laatste zijn, zo meldt entertainmentwebsite Deadline. De beslissing van Netflix komt enkele uren nadat Spacey zich via Twitter verontschuldigde "voor dit zeer ongepaste gedrag".

Spacey zou als 26-jarige geprobeerd hebben seks te hebben met een minderjarige. Anthony Rapp zegt dat de Oscarwinnaar tijdens een feestje in 1986 bovenop hem klom. De acteur, onder andere bekend van Star Trek: Discovery was toen pas veertien. Spacey, die zegt zich niets van het voorval te herinneren, bood via Twitter verontschuldigingen aan.

Ook erkende de 58-jarige acteur dat hij inderdaad homoseksueel is, iets waarover al lang werd gespeculeerd.

Eerder op de dag stelde zender Netflix, die House of Cards uitzendt, geen reactie te geven op de bekentenis van Spacey. Officieel hangt het besluit te stoppen ook niet samen met alle rumoer.