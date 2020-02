Netflix stopt met gratis proefabonnement en laat kijkers meteen betalen Redactie

13 februari 2020

15u00

Bron: AD 2 TV Nog nooit betaald voor Netflix door het proefabonnement? Dat is nu verleden tijd. Netflix is gestopt met het aanbieden van de gratis proefperiode van een maand in België en Nederland. Dat blijkt uit ondersteuningspagina’s op de site van de dienst. Ook bij het aanmaken van een nieuw account is de optie van een proefperiode niet langer beschikbaar.

De help-pagina’s voor de gratis proefperiode in België en Nederland geven nu de tekst weer dat ze niet meer worden aangeboden. Netflix heeft ook de knop boven in beeld, waarin stond ‘probeer Netflix 30 dagen gratis’, vervangen door ‘word nu lid van Netflix’. Techsite Android Planet merkte op dat de gratis proefperiode is verdwenen.

De gratis proefperiode was er sinds het begin van Netflix in ons land. De streamingsdienst heeft niet bekendgemaakt waarom het stopt met de gratis maand. Gebruikers moeten nu onmiddellijk beginnen met het afsluiten van een betaald abonnement, vanaf zo’n acht euro per maand voor het standaardabonnement.

In de Verenigde Staten en veel andere landen is de gratis proefperiode nog wel actief.