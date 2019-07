Netflix stelt teleur: aantal abonnees groeit niet zo snel als verwacht Johan Van Geyte

19 juli 2019

00u00 0 TV Netflix werd gisteren afgestraft op de beurs. Bij de start van de handel in New York zakte het aandeel met 11%. De videostreamingdienst heeft minder nieuwe abonnees dan verwacht, en in de VS zegden veel klanten hun Netflix-abonnement zelfs op.

Beleggers reageerden ontgoocheld op de resultaten die het bedrijf over het afgelopen kwartaal bekendmaakte. Die toonden aan dat Netflix tussen begin april en eind juni weliswaar nog 2,7 miljoen klanten won, maar dat was minder dan verwacht. Het bedrijf had zelf een aangroei met 5 miljoen in het vooruitzicht gesteld. Bovendien was het aantal betalende gebruikers in het eerste trimester nog met 10 miljoen toegenomen. In totaal telt Netflix nu bijna 152 miljoen abonnees. Vooral in de VS liep het minder goed dan verwacht. Daar slonk het klantenbestand netto zelfs met 130.000 namen, terwijl op een vooruitgang met 300.000 werd gerekend.

'Friends' kwijt

Netflix schrijft de minder gunstige evolutie in het klantenbestand toe aan een minder wervend aanbod aan nieuwe reeksen. Voorts wogen ook tariefverhogingen door. Analisten vrezen evenwel dat het bedrijf steeds grotere concurrentie ondervindt van spelers als HBO, Walt Disney, Apple en Amazon Prime.

Financieel beantwoordde Netflix wel aan de verwachtingen. Zo sloot het concern het tweede kwartaal af met een omzet van 4,9 miljard dollar, een kwart meer dan in dezelfde periode van 2018. Dat kwam ook overeen met de prognoses. Op die omzet hield het bedrijf een nettowinst over van bijna 271 miljoen dollar. Dat was 29% minder dan een jaar geleden, maar wel meer dan verwacht.

Voor het huidige kwartaal gaat Netflix uit van een sterke groei van het klantenbestand. Het rekent op 7 miljoen nieuwe abonnees. Daarvoor baseert het zich op het nieuwe aanbod, met bijkomende seizoenen van onder meer 'Stranger Things', 'La Casa de Papel' en 'Orange is The New Black'. Negatief is dan weer dat Netflix een aantal succesreeksen - zoals 'Friends' en 'The Office' - kwijt is.

Tarieven optrekken

KBC Asset Management drukt ondanks die gunstige prognoses op de verkooptoets voor het aandeel. Om zijn klantengroei op peil te houden, moet het bedrijf fors investeren in nieuwe tv-reeksen. Maar dat zorgt meteen voor een heel pak uitgaven, waardoor Netflix dit jaar zal afsluiten met een negatieve cashflow van 3,5 miljard dollar. Als het zijn winstgevendheid wil verhogen, moet het zijn tarieven optrekken, maar dat kan dan weer negatieve gevolgen hebben voor de werving van abonnees. Intussen maakte Netflix alvast bekend dat het een goedkopere mobiele formule lanceert in India. KBC Asset Management berekende een koersdoel van 265 dollar.