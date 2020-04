Netflix stelt kijkers gerust: “Meer dan genoeg programma’s om het jaar mee door te komen” MVO

24 april 2020

10u07 2 TV Vele tv-kijkers die momenteel noodgedwongen thuiszitten hebben ervoor gekozen om een Netflix-abonnement aan te vragen. De streamingzender heeft nu dan ook meer klanten dan ooit tevoren. Maar al die klanten maken zich wel over één ding zorgen: hebben we binnenkort nog wel genoeg nieuwe films en series om naar te kijken, gezien alle opnames momenteel stilliggen?

Ted Sarandos, de Chief Content Officer van het bedrijf, stelt gerust: “Wij werken niet op dezelfde manier als andere studio’s. Bij ons liggen er nog 200 projecten klaar om uitgezonden te worden.” Netflix kan nog even verder met zijn voorraad, omdat het hamstert. Nee, gelukkig niet in de supermarkt, maar wel op gebied van opnames. Omdat Netflix volledige reeksen in één keer online zet, in plaats van één aflevering per week, zijn de deadlines veel strakker. De meeste opnames zijn ruim voor de geplande release afgerond.

Bovendien kan het post-productie-team van de zender gewoon van thuis uit blijven werken. Zolang alle nodige beelden zijn ingeblikt, kan de montage dus alsnog worden uitgevoerd. Dat betekent dat ook series die binnen die categorie vallen nog op tijd kunnen worden afgewerkt voor hun geplande releasedata.

Welke series?

Welke series we dan zoal mogen verwachten? Het zijn geen kleintjes. Het vierde seizoen van ‘The Crown’, bijvoorbeeld, is nu in post-productie. Eind dit jaar zien we de avonturen van Queen Elizabeth dus gewoon zoals gepland verschijnen. Daarnaast ligt er een nieuwe film in het verschiet: ‘Enola Holmes’, met ‘Stranger Things’-actrice Millie Bobby Brown in de hoofdrol, samen met Henry Cavill en Helena Bonham Carter. Ook ‘The LoveBirds’, een serie met Issa Rae, ligt al klaar.

Natuurlijk zijn er wel degelijk grote producties die moeten worden uitgesteld. Het tweede seizoen van ‘The Witcher’, bijvoorbeeld, staat voor onbepaalde tijd on hold, omdat Netflix nog niet weet wanneer er weer gefilmd mag worden.