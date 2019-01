Netflix-show over ‘getikte’ Marie Kondo afgebroken op sociale media: “Blanke mensen begrijpen haar geloof niet” MVO

24 januari 2019

13u37

Bron: Huffington Post 0 TV Het opruimprogramma ‘Tidying Up With Marie Kondo’ is sinds kort te zien op Netflix, maar nu al wordt de gastvrouw overspoeld door negatieve commentaar. Niet alleen omdat mensen niet willen horen ‘hoe ze hun huishouden moeten organiseren’, maar ook omdat ze haar maniertjes “gewoonweg gestoord” vinden.

Nochtans is Kondo een wereldwijd fenomeen binnen haar vakgebied. Als auteur van het boek ‘Opgeruimd! De manier om orde en rust in je leven te brengen’ kreeg ze veel lof voor haar bijzondere kijk op het huishouden. Volgens Kondo moet je namelijk maar één vraag stellen tijdens het opruimen van je huis: brengt dit voorwerp mij vreugde? Zo niet, weg ermee. Een minimalistische levensstijl zou volgens haar zorgen voor minder stress en meer rust en tevredenheid.

Tot daar kan iedereen nog volgen, want haar boek is en blijft een internationale bestseller. Het is haar performance op tv die blijkbaar niet goed naar de Westerse cultuur vertaalt. Op Netflix is ze momenteel te zien in haar eigen programma, waarin ze hopeloze sloddervossen helpt om terug orde in huis te brengen. Dat doet ze met enorme goesting en een aanstekelijk, vrolijk enthousiasme.

De paar bijzondere uitspraken, zoals “ik ben gek op rommel”, worden haar zonder verpinken vergeven. Kondo heeft echter een andere gewoonte die veel kijkers als vreemd ervaren. Voor de kandidaten van het programma iets mogen weggooien - of het nu een lamp, een boek of een gescheurd overhemd is - moeten ze het voorwerp eerst bedanken voor alle jaren dienst.

Dat doet Kondo zelf ook, door het voorwerp liefhebbend aan te raken en ook verbaal haar dank uit te spreken. Daarna pas gaat het in de vuilbak, of de recycle-doos.

“Dat is toch gestoord?” klinkt het op Twitter. “Een paar oude sokken bedanken voor hun dienstjaren?”

“Die Marie Kondo is echt gek, ze zou niet op tv moeten zijn, maar in therapie”, gaat het verder.

Kami

Daarnaast kreeg Kondo kritiek omdat enkele journalisten - foutief - meegaven dat ze iedereen aanraadde om minder dan 30 boeken in huis te hebben. “Deze vrouw is een monster”, klonk het meteen bij de bibliofielen.

“Schandelijk”, pareert Margaret Dilloway, een awardwinnende Japans-Britse auteur. “Een grote groep blanke mensen die niet gespecialiseerd zijn in het vakgebied van Kondo heeft er blijkbaar weer geen problemen mee om een gespecialiseerde Aziatische vrouw te vertellen hoe het moet. Om te beginnen maakt het Kondo niet uit hoeveel boeken je hebt, zo lang ze je niet miserabel doen voelen tussen alle rommel. Ze verplicht niemand tot iets, ze wil alleen helpen wie haar hulp wil. En geloof me, dat zijn best veel mensen.”

Ze wijst erop dat het bedanken van voorwerpen te maken heeft met een eeuwenoud Japans geloof. “Mijn moeder leerde me vroeger dat alle mensen, dieren en voorwerpen kami hebben. Dat zijn geesten, zielen. In de Japanse cultuur gelooft men dat een voorwerp een ziel kan verkrijgen na 100 jaren dienst. Daarnaast hebben we een diep respect voor alle voorwerpen. Mijn eigen spatel behandel ik bijvoorbeeld met evenveel respect als mijn juwelen. Veel mensen hebben eraan moeten werken voor hij bij mij terechtkwam en er werden veel grondstoffen voor gebruikt.”

“Dat geloof is eveneens de reden dat je soms Japanse mensen het stadion ziet opruimen na een voetbalmatch. Het is niet omdat wij van nature uit properder zijn, wij geloven gewoon in de kami. Haar daarop afbreken en zelfs ‘gestoord’ of ‘gek’ noemen, is pure blanke onwetendheid.”

Jennifer Wright, de journaliste die Kondo een monster noemde op Twitter, heeft de tweet ondertussen verwijderd en haar excuses aangeboden. “Ik had geen idee wat de culturele achtergrond van haar gebruiken was, en ik besef dat ik te snel en te cru gesproken heb”, geeft zij toe.

‘Tidying Up With Marie Kondo’ is op dit moment te zien op Netflix.