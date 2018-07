Netflix-serie 'Insatiable' onder vuur wegens 'fatshaming' SD

24 juli 2018

17u54

Bron: ANP 4 TV Meer dan 115.000 mensen hebben een onlinepetitie ondertekend om de release van de nieuwe Netflix-show 'Insatiable' tegen te houden. De makers van het tienerdrama worden beschuldigd van fatshaming. Dat is het beledigen en afkeuren van mensen met overgewicht en het uiten van kritiek op het eetgedrag van mensen.

De protesten kwamen op gang nadat op 12 juli voor het eerst een trailer van de serie werd getoond, meldt de BBC. De serie is in België vanaf 10 augustus op de streamingsdienst te zien.

Debby Ryan speelt in 'Insatiable' de hoofdrol als tienermeisje met overgewicht dat wraak neemt op pestkoppen nadat ze flink wat gewicht is kwijtgeraakt. De actrice draagt een dikmakend kostuum in scènes voor haar personage Patty.

Dun moeten zijn

"Al zo lang wordt het verhaal verteld dat vrouwen en meisjes dun moeten zijn om populair te zijn, vrienden te hebben, bij mannen in de smaak te vallen, en tot op zekere hoogte een waardig mens moeten zijn," schrijft de initiatiefneemster van de petitie.

Ze waarschuwt dat de serie "eetstoornissen zal veroorzaken en jonge vrouwen het valse idee zal geven dat gewicht verliezen tot meer levensvreugde zal leiden."