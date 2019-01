Netflix schrapt kritische episode uit comedyshow na klacht Saoedische overheid IB

02 januari 2019

05u30

Bron: Belga 0 TV Streamingdienst Netflix heeft een aflevering van de comedyshow ‘Patriot Act With Hasan Minhaj’ geschrapt in Saoedi-Arabië, na een klacht van de Saoedische overheid. Dat melden verschillende Amerikaanse media. In de beruchte episode was er kritiek op de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman.

Netflix zegt in een persbericht dat het de artistieke vrijheid wereldwijd steunt, maar dat het nu eenmaal aan de lokale wetten van een land moet gehoorzamen. De vraag om de aflevering te schrappen, was wettelijk in orde, klinkt het. Elders in de wereld blijft de bewuste aflevering beschikbaar. Saoedi's kunnen ze ook nog altijd bekijken op YouTube.

Tragedie

In de episode, die voor het eerst werd vertoond in oktober, bekritiseert Minhaj de relatie van de VS met Saoedi-Arabië na de moord op journalist Jamal Khashoggi. "Nu zou het een goed moment zijn om onze relatie te herbekijken, en ik zeg dat als moslim en als Amerikaan". Minhaj noemde de oorlog in Jemen "de grootste tragedie onder het regime van bin Salman".

Een Saoedische overheidscommissie diende vorige maand een klacht in en Netflix verwijderde de aflevering vorige week. The Financial Times berichtte er als eerste over.

Slechte score op persvrijheid

Saoedi-Arabië scoort erg slecht wat persvrijheid betreft, blijkt uit de lijst van Journalisten zonder Grenzen. Het land maakt gebruik van artikel 6 van de anti-cybercrimewet, waarin staat dat "de productie, voorbereiding, transmissie of opslag van materiaal dat een effect heeft op de openbare orde, religieuze waarden, publieke moraal en privacy verboden is".