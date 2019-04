Netflix pakt uit met ‘Our Planet’, de schoonheid en het leed van Moeder Natuur in een docu ttr

04 april 2019

17u52

Bron: TV Insider, What She Said 2 TV Zo’n zeshonderd natuurliefhebbers reisden vier jaar lang door vijftig landen om de diversiteit van onze planeet vast te leggen. Het resultaat is vanaf morgen te zien in de Netflixreeks ‘Our Planet’. Wie denkt aan een klassieke natuurdocumentaire slaat de bal mis. Naast alle natuurschoon tonen de makers in acht afleveringen de kwetsbaarheid van Moeder Natuur en de bikkelharde gevolgen van de klimaatverandering.

In een van de afleveringen reizen de kijkers naar het grootste koraalrif en een van de meest biodiverse ecosystemen ter wereld: het Groot Barrièrerif. Jaar na jaar verschijnen er onheilspellende berichten over het rif aan de noordoostkust van Australië. Ook vandaag was er opnieuw slecht nieuws. Zo blijkt uit onderzoek dat het aantal jonge koralen in het Groot Barrièrerif met 89 procent is gedaald. Op amper één jaar tijd verdween maar liefst 1.000 kilometer van het Groot Barrièrerif.

Dat de kleurrijke, levendige onderwaterwereld aanzienlijk slinkt en verandert in een grauwe omgeving kunnen we met onze eigen ogen zien in ‘Our Planet’. “Dit is waarschijnlijk de grootste natuurramp in de geschiedenis van de mensheid”, zegt Keith Scholey, die samen met Alastair Fothergill de documentaire maakte. Nota bene: geen onbekend duo. Eerder maakten Scholey en Fothergill samen de veelgeprezen series ‘Planet Earth’ en ‘Blue Planet’ voor BBC.

Ook wanneer de makers ons in een andere aflevering meenemen naar Groenland zien we hoe kwetsbaar Moeder Natuur is. Een stuk gletsjer breekt af en stort in zee. Minutenlang wordt getoond hoe het onderliggende ijs zichtbaar wordt door een enorme vloedgolf. Gletsjers smelten vandaag bijna twee keer sneller dan tien jaar geleden, een belangrijk bewijsstuk van de opwarming van de aarde.

‘Our Planet’ is meer dan een prachtige natuurdocumentaire met beelden van de Arctische wildernis en afgelegen bossen. De makers willen ons laten zien dat Moeder Natuur lijdt. Haar wonden helen niet. Integendeel, ze worden almaar dieper als we niet ingrijpen, zo luidt de boodschap. “De realiteit is dat er dingen gebeuren die iedereen beïnvloeden. Het is vrij duidelijk dat we onze problemen moeten oplossen. En snel”, zegt Scholey in een interview met de Amerikaanse radiozender ‘What She Said’.

Positieve noot

Het is echter niet allemaal kommer en kwel in de gloednieuwe documentaire. Zo duikt op een bepaald moment een grote groep bultrugwalvissen op uit de Grote Oceaan. Het positieve gevolg van het verbod op commerciële walvisjacht dat sinds de jaren zeventig geldt, aldus Scholey en Fothergill.

De makers konden ook opmerkelijke beelden vastleggen uit Tsjernobyl, waar in 1986 een kernreactor ontplofte en een radioactieve fall-out creëerde die vierhonderd keer erger was dan die van de atoombom op Hiroshima. “Er lopen in Tsjernobyl meer wolven rond dan waar ook in Europa”, klinkt het. Dat wijst er volgens het duo op dat de natuur in het getroffen gebied zich goed herstelt.

De 92-jarige legendarische Sir David Attenborough heeft de serie ingesproken. ‘Our Planet’ gaat morgen wereldwijd in première op Netflix.

Bekijk hieronder de trailer van ‘Our Planet’: