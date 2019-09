Netflix pakt uit met nostalgische poppenshow, maar... “Dit is géén ‘Sesamstraat’, kinderen krijgen er nachtmerries van” MVO

03 september 2019

15u00 0 TV Sinds kort is ‘The Dark Crystal: Age Of Resistance’ te bekijken op Netflix. Het programma met enkel poppen in de hoofdrol is meteen razend populair en krijgt goede reviews. Is er echter één probleem: ouders zien het te vaak aan voor een kinderprogramma, en dat is het absoluut niet.

We krijgen spontaan een nostalgisch gevoel wanneer we tv-shows tegenkomen die iets weghebben van een poppenkast. Toen er iets gelijkaardigs opdook op Netflix, dachten vele ouders het ideale programma gevonden te hebben om de kleinsten in huis bezig te houden, maar niets is minder waar. Het splinternieuwe ‘The Dark Crystal’ is geen ‘Thunderbirds’ en al zeker geen ‘Sesamstraat’. In tegendeel, vele ouders waarschuwen elkaar al op sociale media: “Let op, mijn kind kreeg nachtmerries.”

Donker plot

De serie werd gebaseerd op de gelijknamige film van Jim Henson uit 1982. Het gaat over Thra, een verre planeet, die bewoond wordt door de lieflijke Gelfling - kleine wezentjes die er bijzonder schattig uitzien. Dan zijn er echter nog de Skeksis, wezens van een andere planeet die de controle over Thra hebben overgenomen en de Gelfling vermoorden om hun levenskracht af te tappen. Zo proberen de Skeksis om zelf eeuwig in leven te blijven. Je hoort het al, het plot roept niet meteen ‘zet uw kleuter voor de tv’.

Waarschuwingen

De website ‘Parent Reviews’ (een soort ‘Rotten Tomatoes’ die films beoordeelt aan de hand van de meningen van ouders en kinderen) waarschuwt voor donkere thema’s, sterfgevallen en grafische voorstellingen van gruwel en geweld. “Zo sterft er al snel een geliefd personage, wordt er veel gevochten en is er zelfs een kever die het oog van één van de personage opeet, als een vorm van marteling”, klinkt het. “Laten we hier een les uit trekken: het is niet omdat je mooie poppen ziet op de cover, dat het ook een kindvriendelijke reeks zal zijn.”

En dat is nog niet alles. “De Skeksis-wezens, ofwel de slechteriken van dienst, zien er bijzonder eng uit voor kleine kinderen. Ze hoeven zelfs geen bijzonder gruwelijke handelingen uit te voeren om in de nachtmerries van uw zoon of dochter op te duiken.”

Netflix leeftijd

Voor vele kids is het kwaad al geschied. Nochtans waarschuwt ook Netflix zelf voor de inhoud, door middel van een leeftijdsrestrictie. De streamingzender raadt het programma af voor kinderen onder de zeven jaar. ‘Parent Reviews’ meent echter dat die leeftijd zou moeten worden opgetrokken naar negen jaar, omdat kinderen van zeven er volgens hun peilingen opvallend slecht op reageren. Sommige gebruikers van de site zijn echter in de verste verte niet te spreken over de 7+ of 9+ aanbevelingen, en zeggen dat de leeftijd beter op 16+ geschat zou worden.

“Het is een show die zich richt op een meer volwassen publiek”, besluit men. “Maar het is geschikt voor kinderen vanaf een bepaalde leeftijd. Wij schatten die gemiddeld op negen, al is elk kind anders. Gouden tip: kijk samen met je kinderen, en als ze het te eng vinden, zet het dan af en geef een woordje uitleg.” Bezint dus voor uw kind aan ‘The Dark Crystal’ begint.