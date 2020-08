Netflix pakt uit met musical over Diana: “Uitgezonden nog voor de première op Broadway” MVO

12 augustus 2020

17u30 0 TV Corona of geen corona, Netflix blijft het maandelijkse streamingprogramma aanvullen met nieuw materiaal. Vandaag kondigde de zender aan dat de Broadway-musical ‘Diana’ - over het leven van de voormalige prinses van Wales - nog voor de première op Netflix te zien zal zijn.

Normaal gezien zou de musical al lang in première zijn gegaan, maar vanwege de coronacrisis werden die plannen verstoord. De cast en crew heeft besloten om samen te komen in een leeg theater, waar hun performance zal worden opgenomen door een filmploeg. Het resultaat zal begin volgend jaar wereldwijd worden vertoond op Netflix. Nog voor de musical opnieuw te bewonderen zal zijn op een écht podium.

Het is een onconventionele keuze, maar de producers van de show hebben er vertrouwen in. “Er gaat natuurlijk niets boven een echt theater, maar gezien dat op dit moment geen optie is zijn we blij om deel uit te maken van de Netflix-familie. We weten dat zij onze musical op een kwalitatieve manier naar het publiek zullen brengen.”

Dat musicals op streamingdiensten goed werken werd al bewezen door concurrent Disney+. De musical ‘Hamilton’ zorgde voor duizenden nieuwe abonnees en ontpopte zich tot een ware internethype. Nadelig voor de performers bleek dat ook niet, want onderzoek wees uit dat personen die ‘Hamilton’ al gezien hadden op tv sneller geneigd waren om een ticket voor de theatershow te kopen dan personen die de musical nog niet op voorhand hadden gezien.

Eén van de nummers uit ‘Diana’:

