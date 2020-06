Netflix pakt uit met alle seizoenen van ‘24' MVO

25 juni 2020

De lockdown is misschien wel voorbij, maar het bingewatchen is nog niet gedaan, want Netflix heeft alle seizoenen van het realtime misdaaddrama '24' online gezet.

Kiefer Sutherland valt Netflix binnen als agent Jack Bauer, een expert in terrorismebestrijding. Elk seizoen duurt in totaal 24 uur, en de afleveringen spelen zich af in realtime. Er worden dus geen tijdsprongen gemaakt en de kijker beleeft elke seconde op de klok samen met het interventieteam. In totaal zijn er 9 seizoenen. Meer dan genoeg kijkvoer om de zomer mee door te komen.