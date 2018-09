Netflix onthult wat er met Kevin Spacey gebeurt in 'House of Cards' kv

05 september 2018

17u57 0 TV Dat we Kevin Spacey niet meer zouden terugzien in het nieuwe seizoen van 'House of Cards', deelde Netflix vorig jaar al mee. Uit een teaser voor het zesde en laatste seizoen van de reeks blijkt nu hoe er met zijn personage komaf werd gemaakt.

Nadat vorig jaar beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag door Spacey de kop opstaken, kondigde Netflix aan dat zijn personage Frank Underwood niet zou terugkeren in het zesde en laatste seizoen.

Uit de trailer blijkt nu dat Frank onder de zoden ligt en dat hem geen eervolle begraafplaats gegund werd, maar een weinig benijdenswaardig plaatsje naast zijn vader op het grafveld van de familie.



Zijn vrouw Claire lijkt weinig te malen om het verlies van haar man. "Ik zeg je dit, Francis: als ze me begraven, zal het niet in mijn achtertuin zijn. En als ze mijn lichaam komen groeten, zullen ze in de rij moeten staan", zegt ze, terwijl ze zich op het einde rechtstreeks tot de kijker richt.

Het zesde en laatste seizoen van 'House of Cards' gaat in première op 2 november. In acht afleveringen zal het zich concentreren op het presidentschap van Claire Underwood.

You should have known. pic.twitter.com/UFGplyDSY1 House of Cards(@ HouseofCards) link