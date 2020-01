Netflix onthult trailer voor Taylor Swift-documentaire ‘Miss Americana’ SDE

23 januari 2020

In de eerste beelden van ‘Miss Americana’ zien we hoe Taylor Swift zich klaarmaakt voor een optreden. “Ga gewoon plezier maken. Niemand in het publiek die je kent, heeft op een actieve manier een hekel aan je. Trek geen leeg gezicht”, herhaalt de zangeres tegen zichzelf. Het zegt veel over hoe deze Netflix-documentaire is opgevat: niet alleen de hoogtepunten, maar ook de kwetsbaarheid van de zangeres en de vele kritiek die ze vaak moet verwerken, komen aan bod.

‘Miss Americana' zal vanaf 31 januari op Netflix te zien zijn.