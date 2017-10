Netflix nog goedkoper? Dat kan zo kv

Netflix maakte vorige week bekend dat het de prijzen van verschillende abonnementen zal verhogen, maar het bedrijf hanteert niet overal ter wereld dezelfde tarieven. Een abonnement in Mexico is immers een stuk voordeliger. En daar kunnen wij ook ons voordeel mee doen, zo schrijft een gebruiker op de Nederlandse consumentenwebsite Pepper.

Netflix is wereldwijd verkrijgbaar in 190 landen. Wie zijn abonnement in Mexico afsluit, komt er echter het goedkoopst vanaf. Volgens de recensent op Pepper kan je daar vanuit België ook van profiteren, als je bij het afsluiten van je abonnement Netflix kan laten geloven dat je je in Mexico bevindt. Het enige dat je daarvoor nodig hebt is een VNP en een prepaid-kredietkaart.

Eerst en vooral stel je je VPN (Virtual Private Network) in op een Mexicaanse server.



Vervolgens ga je naar Netflix.com en kies je het abonnement dat het best bij je past. Basic kost 99 Mexicaanse pesos, wat neerkomt op ongeveer 4,42 euro aan de huidige wisselkoers. Een standaardabonnement kost omgerekend 5,75 euro. Voor de premiumformule tel je omgerekend 7,08 euro neer.



Onder betaalgegevens kies je voor kredietkaart en je voert de betaling uit met een prepaidkaart, zoals bijvoorbeeld van N26.

Nadien verander je de taal in je account gewoon naar Nederlands en kan je gewoon vanuit je luie Belgische zetel weer kijken naar het Belgische Netflix-aanbod. Het enige verschil is dat je voortaan een stuk minder betaalt voor je abonnement.