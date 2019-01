Netflix maakt spin-off-serie van ‘One Flew Over The Cuckoo's Nest’ MVO

15 januari 2019

08u34

Bron: ANP 0 TV Sharon Stone en Cynthia Nixon zijn toegevoegd aan de cast van Netflix-serie ‘Ratched’. De show vertelt het verhaal van het jongere leven van personage Nurse Ratched uit ‘One Flew Over The Cuckoo’s Nest’.

Maker Ryan Murphy, die eerder verantwoordelijk was voor series als ‘Glee’, ‘American Horror Story’ en ‘American Crime Story’, maakte eerder al bekend dat Sarah Paulson de rol van de duivelse verpleegster op zich neemt. De serie wordt geproduceerd door Murphy en Michael Douglas, die ook producent was van de filmversie van het boek uit 1975, met Jack Nicholson in de hoofdrol.

Naast Sharon en Cynthia hebben ook Finn Wittrock, Corey Stoll, Jon Jon Briones, Charlie Carver, Judy Davis, Harriet Harris, Hunter Parrish en Amanda Plummer getekend voor de serie, zo maakte Ryan maandag bekend.

Nurse Ratched was eerder op televisie te zien in sprookjesserie ‘Once Upon A Time’. Haar geestelijk vader Ken Kesey, schrijver van ‘One Flew Over The Cuckoo’s Nest’, vertelde ooit dat hij het personage baseerde op een verpleegster in een psychische inrichting waar hij ooit werkte. Jaren nadat hij het boek had geschreven, kwam hij de vrouw tegen. “Ze was veel kleiner dan ik me herinnerde, en veel menselijker”, aldus de schrijver. De verpleegster had zich herkend in het boek, maar was er volgens de schrijver niet boos over.