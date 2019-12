Netflix maakt documentaire over muziekdienst Spotify MVO

11 december 2019

13u37 0 TV Netflix kondigt vandaag een nieuwe serie aan over de Zweedse start-up die de hele muziekindustrie opschudde en uitgegroeide tot ‘s werelds meest toonaangevende muziekdienst: Spotify. De miniserie is gebaseerd op het boek ‘Spotify Untold’ en geschreven door journalisten Sven Carlsson en Jonas Leijonhufvud.

De serie wordt geproduceerd door Yellow Bird UK, een Banijay Group Company en het productiehuis achter de aankomende Netflix-serie ‘Young Wallander’. De geprezen regisseur Per-Olav Sørensen (‘Quicksand’, ‘Home for Christmas’ en ‘Nobel’) zal de serie regisseren.

Op het hoogtepunt van de muziekpiraterij besloot een invloedrijke groep om het tij te keren en een andere weg in te slaan dan die van de muziekindustrie. De serie draait om de jonge Zweedse tech entrepreneur Daniel Ek en zijn partner Martin Lorentzon die samen zorgden voor een revolutie in de muziekindustrie door op een makkelijke, gratis en legale manier over de hele wereld muziek te streamen. Het toont hoe je dankzij sterke overtuigingen, een enorme drive en grote dromen de gevestigde orde kunt uitdagen.

“Ik ben heel enthousiast over de reeks”, aldus uitvoerend producent Berna Levin. “Het verhaal over een klein bedrijfje dat de muziekwereld voorgoed veranderde blijft inspireren. Het gaat niet alleen over de tijden waarin we leven, maar ook over de strijd om culturele en financiële invloed in een gedigitaliseerde wereld.”

Wanneer de documentaire op Netflix te zien zal zijn is nog niet bekend.