Netflix maakt details bekend van langverwachte Formule 1-serie ‘Drive To Survive’ MVO

20 februari 2019

13u19 0 TV Formula One: Drive to Survive is een 10-delige serie vol met rokend rubber, razende motoren en adrenaline. De serie geeft een exclusief kijkje in de bekendste racecompetitie ter wereld.

De Formule 1 ondergaat een enorme verandering sinds de overname van Liberty Media in januari 2017. De serie biedt een inkijk in het leven van de topcoureurs, teambazen en eigenaren ten tijde van deze verandering en staat stil bij de offers en uitdagingen van degenen die alles hebben gewijd aan hun liefde voor ‘s werelds snelste sport. En nu er een nieuwe generatie coureurs opstaat uit de schaduw van de oudere, meer ervaren rivalen, ontstaat er een ingrijpend nieuw scenario op het circuit met alle uitdagingen van dien.

De serie volgt wereldwijd alle races en start in Melbourne. Vanaf daar reist de serie mee met de teams en de races; van Bahrein tot Canada, Oostenrijk, Singapore, Austin, Brazilië en als laatste de race in Abu Dhabi.

‘Formula One: Drive to Survive’ is vanaf vrijdag 8 maart 2019 te zien op Netflix.