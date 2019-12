Netflix lost releasedatum van derde seizoen ‘Chilling adventures of Sabrina’ IDR

10 december 2019

09u37 0 TV Fans van de avonturen van Sabrina Spellman uit ‘Chilling adventures of Sabrina’ moeten nog even wachten tot het nieuwe seizoen van de populaire Netflix-serie verschijnt. Maar de streamingdienst maakte ondertussen wel de releasedatum bekend: op 24 januari 2020 gaat de derde reeks van start.

De bedenkers van de serie maakten dat nieuws bekend met een korte teaser. Daarin is te zien hoe Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) door de mist wandelt, gehuld in een rode jas. “Welcome to hell”, wordt er gefluisterd. Vervolgens komt de releasedatum van het derde seizoen in beeld: 24 januari 2020.

Naar het verluidt zal deze reeks een achttal afleveringen tellen. Daarin moeten Sabrina en haar vrienden alles op alles zetten om haar liefje, Nick Scratch (Gavin Leatherwood), te redden van de eeuwige verdoemenis.