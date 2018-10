Netflix lanceert trailer van langverwachte 2de deel van 'Making A Murderer' MVO

18u26 0 TV Netflix lanceert vandaag de trailer van tweede deel van de Emmy Award-winnende documentaireserie 'Making a Murderer'.

Filmmakers Laura Ricciardi en Moira Demos volgen opnieuw Steven Avery, zijn medeverdachte en neef Brendan Dassey, hun families en alle betrokken juridische teams. Tijdens de 10 nieuwe afleveringen toont 'Making a Murderer part 2' het proces na de veroordeling, met een enorm hoge inzet en emotionele tol, bij alle betrokkenen.

Het vorige seizoen van de reeks focuste zich op het dubieuze proces rond de moord op Theresa Halbach, in 2005. Avery, die voordien 18 jaar lang ten onrechte gevangenzat voor een aanranding in 1985, werd als schuldige aangewezen. Toch... De bewijslast is twijfelachtig. Er zijn bekentenissen, maar die konden even goed door té doortastende inspecteurs in zijn mond zijn gelegd, zo blijkt uit prangende beelden van een politieverhoor. Was hij ook écht de dader? Daar raakt men het meer dan 10 jaar later nog niet over eens...