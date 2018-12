Netflix lanceert serie over seriemoordenaar Ted Bundy MVO

15u55 4 TV Volgend jaar is het precies dertig jaar gelden dat Ted Bundy werd geëxecuteerd voor zijn gruweldaden. Netflix lanceert op 24 januari een vierdelige documentaire over de laatste dagen van de seriemoordenaar.

Netflix zet 2019 in met vier afleveringen vol gesprekken met de beroemde Amerikaanse seriemoordenaar. De serie zal geluids- en video-opnames weergeven uit de periode waarin Bundy in ‘death row’ ofwel de dodencel zat. Die beelden werden nog nooit ergens anders vertoond.

Het is de zoveelste true crime-serie voor Netflix, wat niet verbazend is als je naar de voorbije successen van het netwerk kijkt, zoals ‘Making A Murderer’ en ‘The Keepers’.

Zac Efron

De reeks zal ‘Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes’ gaan heten en wordt geregisseerd door Emmywinnaar Joe Berlinger. Het is trouwens niet de enige Ted Bundy-gerelateerde tv die Berlinger in 2019 uitbrengt. Hij regisseerde ook ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’, een langspeelfilm over het leven van de moordenaar, met Zac Efron in de hoofdrol. Die laatste zal op het Sundance Film Festival in première gaan.

30 jaar geleden

Voor de ‘The Ted Bundy Tapes’ is het dan weer geen toeval dat de première op 24 januari valt, want dan is het precies dertig jaar geleden dat Bundy geëxecuteerd werd.

Bundy werd in 1978 veroordeeld voor moord. Hij was naast een seriemoordenaar ook een verkrachter, kidnapper, dief en necrofiel. Vlak voor zijn executie - na meer dan tien jaar te hebben ontkend - bekende hij dat hij zeker dertig jonge vrouwen om het leven had gebracht op vier jaar tijd. Hij onthoofdde op z’n minst twaalf van hen, en bewaarde hun hoofden in zijn appartement als aandenken. Het ware aantal van zijn slachtoffers is onbekend, en ligt waarschijnlijk nog hoger.