Netflix lanceert nieuwe trailer voor zevende en laatste seizoen ‘Orange Is The New Black’: wat met het leven na de gevangenis? MVO

26 juni 2019

18u26 0 TV Het zevende seizoen van de hitserie ‘Orange is the New Black’ staat voor de deur. Het wordt ook het laatste seizoen van de reeks. Vanaf 26 juli is het te bekijken via Netflix.

In het laatste seizoen komen de dames van Litchfield tot de conclusie dat de gevangenis hen voor altijd heeft veranderd. Piper worstelt met het leven terwijl het leven in de gevangenis, net zo corrupt en onrechtvaardig als altijd, zonder haar doorgaat. Taystee’s vriendschap met Cindy is nog steeds onzeker terwijl ze wacht op haar vonnis. Gloria en haar keukenpersoneel worden geconfronteerd met de harde waarheid van de nieuwste winststroom van Polycon. Anderen jagen weer op drugs of dromen en worstelen met de gedachten over hun plek op deze wereld.