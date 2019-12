Netflix lanceert laatste trailer van het langverwachte ‘The Witcher’ MVO

12 december 2019

14u06 0 TV Netflix lanceerde zonet dat laatste - en de langste - trailer voor ‘The Witcher’. Met die reeks hopen ze het gapende gat op te vullen dat concurrent HBO heeft achtergelaten na het einde van ‘Game Of Thrones’. Critici zijn alvast lovend over de reeks, maar het grote publiek moet nog wachten tot 20 december. Dan verschijnen de acht afleveringen van de serie integraal op het streamingplatform.

In ‘The Witcher’, gebaseerd op de gelijknamige fantasyboeken, probeert eenzame monsterjager Geralt of Rivia zijn plek te vinden in een wereld waarin de meeste mensen slechter zijn dan de monsters die hij bestrijdt. Het noodlot brengt hem bij een machtige magiër en een jonge prinses die een gevaarlijk geheim met zich meedraagt. De drie zijn aan elkaar overgeleverd om hun weg door het onheilspellende ‘Continent’ te vinden.

De cast bestaat uit onder meer hoofdrolspeler Henry Cavill, die de rol speelt van Geralt of Rivia. De andere hoofdrollen zijn voor Anya Chalotra als Yennefer en Freya Allan als Ciri.