Netflix laat voor het eerst cijfers wereldwijde groei en inkomsten zien

22 december 2019

22 december 2019

Dat Netflix er alles aan doet om wereldwijd uit te breiden is niet bepaald een geheim. De streamingdienst onderstreept reglmatig zijn internationale ambities en investeert fors in landelijke producties om lokale kijkers te overtuigen een abonnement te nemen. Toch is dit de eerste keer dat Netflix met concrete cijfers over hun succesverhaal naar buiten treedt.

Of het is te zeggen: de cijfers werden ingediend bij de Amerikaanse ‘Securities and Exchange Commission’ - een waakhond van verschillende effectenbeurzen - en zijn openbaar toegankelijk. Op het moment dat de bedrijfsresultaten werden ingediend was er sprake van zo’n 158 miljoen betalende leden wereldwijd. Daarvan woont het merendeel in de Verenigde Staten en Canada, goed voor 67,1 miljoen abonnees. In Zuid-Amerika maken zo’n 29,4 miljoen mensen gebruik van het platform.

Exacte cijfers over Europese landen zijn niet voorhanden, Netflix maakt de som van de regio EMEA (Afrika, Europa en het Midden-Oosten), waar zo’n 47,4 miljoen mensen een abonnement hebben op de streamingdienst. Ter vergelijking: in maart 2017 waren dat er ‘nog maar’ 19,7 miljoen.

Azië blijft voorlopig de kleinste markt voor Netflix, al groeit het aantal leden daar bijzonder snel. Hoewel er in maart 2017 al 4,7 miljoen betalende leden waren, is dat aantal intussen opgelopen tot 14,5 miljoen abonnees.

Inkomsten

Netflix geeft ook uitleg bij de inkomsten die de individuele abonnees genereren. Die is afhankelijk van de regio, gezien de verschillen in loon en levensstandaard. Zo brengt een Amerikaanse Netflix-kijker gemiddeld 12,35 dollar op, hoewel dat in Europa, Afrika en het Midden-Oosten 10,26 dollar is. In Latijns-Amerika, waar Netflix verschillende prijzen en promoties biedt, gaat het om 8,21 dollar per maand.