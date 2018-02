Netflix koopt alle slechte films op: een gouden zet, zo blijkt avh

12 februari 2018

13u36

Bron: Buzzfeed; Forbes 0 TV Vorige week dropte Netflix geheel onverwacht ‘The Cloverfield Paradox’, het derde deel in de succesvolle ‘Cloverfield’-franchise. De film wordt overal afgekraakt en zou in de bioscoop waarschijnlijk volledig geflopt zijn, maar Netflix maakte er een succes van. Of hoe een Netflix-film niet goed hoeft te zijn om te scoren.

Netflix lanceerde tijdens de Superbowl de trailer van ‘The Cloverfield Paradox’ en gooide de film ook meteen online. De reclamespot had dan wel 5 miljoen dollar gekost, maar voor de rest had Netflix geen geld of energie aan marketing verspild. Bovendien had filmstudio Paramount voordien beslist om de film niet in de bioscoop te brengen. En gelijk hadden ze, want ‘The Cloverfield Paradox’ krijgt erbarmelijke scores van 5,8 op 10 en 16% op respectievelijk IMDB en Rotten Tomatoes. Een draak van een film als we critici mogen geloven, en toch wisten ze bij Netflix heel goed waarmee ze bezig waren.

Studio dumpt, Netflix pikt op

Vroeger brachten studio’s films met slechte testscores meteen uit op dvd. Maar omdat Netflix de rol van de dvd en de videotheken ondertussen volledig heeft overgenomen, gaan filmstudio’s steeds vaker in zee met de streamingreus. Netflix telde meer dan 50 miljoen neer voor ‘The Cloverfield Paradox’, iets meer dan het productiebudget. Daar varen zowel de filmstudio als Netflix wel bij. En met marketingstunts zoals die op de Superbowl krikt Netflix elke keer opnieuw de verkoopcijfers op.

Het lijdt geen twijfel dat er dit jaar veel meer ‘slechte’ films op Netflix zullen verschijnen. Binnenkort lanceert Netflix ‘Extinction’, een andere film die gedumpt werd door een studio. Universal zag af van een bioscooprelease uit angst voor een flop, dus was Netflix er als de kippen bij om de film te kopen.

TV > Film

De druk op filmstudio’s is zo groot nu budgets voor bioscoopfilms alsmaar groter worden, dat ze enkel voor absolute zekerheden gaan. Dat leidt tot een lauw aanbod zonder interessante uitschieters en steeds meer franchises. Een wereld van verschil met pakweg tien jaar geleden, toen een film met een budget van enkele tientallen miljoenen en een topacteur of –actrice voor een kassucces konden zorgen.

Hollywood is veranderd. Het grote scherm maakt plaats voor het kleine en dus ziet Netflix de omzet elk kwartaal groeien. Het bedrijf wil dit jaar 80 nieuwe films uitbrengen. En bij de lancering van een nieuwe film moet Netflix gewoon laten weten dat de film er ís. Of die ook goed is, maakt eigenlijk niet veel uit.