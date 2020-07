Netflix kondigt vijfde en laatste seizoen ‘La Casa De Papel’ aan TDS

31 juli 2020

21u55

Bron: Netflix 0 TV Jammer nieuws voor de trouwe kijkers. Het vijfde deel van de Spaanse Netflix-reeks ‘La Casa De Papel’ is in aantocht, maar wordt wel het laatste seizoen. Dat heeft de streamingdienst zopas zelf bekendgemaakt.

Wat begon als een Spaanse televisieserie werd dankzij Netflix wereldwijd een immens succes. Meer dan 34,3 miljoen huishoudens zaten met de afstandsbediening klaar, toen het derde seizoen van ‘La Casa de Papel’ werd gelanceerd en met seizoen 4 wist Netflix enkel nog veel meer kijkers aan zich te binden. Geen enkele niet-Engelstalige serie uit de geschiedenis was ooit zo populair.

Toch komt er nu een einde aan de reeks. “We hebben bijna een jaar nagedacht over hoe we afscheid moesten nemen van de groep”, aldus schrijver Alex Pina. “De oorlog bereikt zijn hoogtepunt, het is ook het meest epische en meest opwindende seizoen dat we gemaakt hebben.” Kijkers kunnen binnenkort nog genieten van 10 nieuwe afleveringen met ook enkele nieuwe gezichten, zoals acteurs Miguel Ángel Silvestre (‘Sky Rojo’, ‘Sense 8') en Patrick Criado (‘La gran familia española’, ‘Vivir sin permiso’).

De opnamen van het laatste seizoen gaan op 3 augustus van start en vinden plaats in Spanje, Denemarken en Portugal. Wanneer het finale deel op Netflix zal verschijnen is nog niet bekend.

