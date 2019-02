Netflix kondigt tweede seizoen ‘Sex Education’ aan KD

01 februari 2019

15u13

Bron: Netflix 0 TV Er komt een tweede seizoen van ‘Sex Education’. Dat maakte Netflix zopas bekend. Het nieuwe seizoen wordt dit voorjaar nog gefilmd en zal acht afleveringen tellen.

De serie ‘Sex Education’ over de studenten van Moordale High School, is wereldwijd een grote hit. Naar schatting keken meer dan 40 miljoen huishoudens de reeks binnen de eerste vier weken. Na aanhoudende verzoeken van fans, maakt Netflix nu bekend dat er een tweede seizoen, dat acht afleveringen zal tellen, aankomt. De productie voor het tweede seizoen staat gepland voor dit voorjaar in het Verenigd Koninkrijk.

Hoofdrolspelers Gillian Anderson (Jean), Asa Butterfield (Otis), Emma Mackey (Maeve), Ncuti Gatwa (Eric), Aimee-Lou Wood (Aimee), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Tanya Reynolds (Lily) en Patricia Allison (Ola) keren allemaal terug in hun welbekende rol. Maker Laurie Nunn staat weer aan het roer als bedenker en uitvoerend producent met ondersteuning van uitvoerend producent Jamie Campbell.

Het eerste seizoen ontving lovende kritieken. De serie werd voornamelijk geprezen voor de verfrissende en vrouwvriendelijke manier waarop het coming-of-age-verhaal werd gebracht. “Dat mensen over de hele wereld zich zo verbonden voelden met de personages die als ideeën in mijn hoofd zijn ontstaan, is ongelooflijk”, aldus het brein achter de reeks. “Ik ben enorm dankbaar voor iedereen die de tijd heeft genomen om naar de serie te kijken, en ik kan niet wachten om deze geweldige reis voort te zetten. “