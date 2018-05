Netflix kondigt nieuwe reeks 'Chilling Adventures of Sabrina' aan MVO

03 mei 2018

13u41 0 TV Netflix maakte zopas de officiële titel van haar nieuwe reeks bekend. De remake van 'Sabrina The Teenage Witch' zal 'Chilling Adventures of Sabrina' gaan heten. De 18-jarige Kiernan Shipka zal de hoofdrol van Sabrina vertolken.

De reeks belooft veel duisterder te worden dan we van de jonge heks gewoon zijn, en grijpt zo terug naar de graphic novel van Archie Comics waarop het verhaal van Sabrina gebaseerd is. De serie valt dus in niets te vergelijken met de comedy-sitcom die van 1996 tot 2003 op tv was, met de vrolijke, humoristische Sabrina en haar sarcastische kat Salem.

De toon zal eerder in de buurt van 'The Exorcist' liggen, zo laat Netflix weten. Wanneer de serie precies te bekijken zal zijn op het platform is nog niet bekend.

It’s official! “Chilling Adventures of Sabrina” is our title! Something wicked this way comes…@kiernanshipka #incredible #netflixsabrina pic.twitter.com/OUdF9xMM0N RobertoAguirreSacasa(@ WriterRAS) link

Beelden uit de oude sitcom