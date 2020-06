Netflix kondigt nieuw seizoen van Belgische reeks ‘Into The Night’ aan MVO

30 juni 2020

12u24 0

TV Netflix bevestigt vandaag dat de Belgische thriller-reeks 'Into The Night' een tweede seizoen krijgt. De serie verhaalt over een wereld waarin zonlicht plots dodelijk is geworden. Een groepje mensen probeert aan het noodlot te ontsnappen door een vliegtuig te kapen en er de nacht mee in te trekken.

Maker en schrijver Jason George is enthousiast. “De wereldwijde, enthousiaste reacties op ‘Into the Night’ hebben ons aangenaam verrast. Het is dan ook met veel plezier dat we vandaag het tweede seizoen aankondigen. Het was geweldig om te zien hoe fans van over de hele wereld zich verbonden voelden met de multinationale passagiers en bemanning van BE Airways-vlucht 21. We zijn verheugd om hun reis voort te zetten.”