Netflix komt met zesde seizoen ‘Queer Eye’ BDB

12 maart 2020

14u04

Bron: ANP 1 TV Streamingdienst Netflix heeft voor 2021 het zesde seizoen van de succesvolle serie ‘Queer Eye’ aangekondigd. Dat meldt het Amerikaanse entertainmentmagazine Variety.

In ‘Queer Eye nemen vijf homoseksuele mannen het leven onder handen van deelnemers wiens leven niet over rozen gaat. De make-over experts Antoni Porowski, Bobby Berk, Jonathan Van Ness, Karamo Brown en Tan France helpen mensen zich beter te kleden, beter voor zichzelf te zorgen of wat meer zelfvertrouwen te krijgen.

De 'Fab Five' uit de vorige vier seizoen keren in de vijfde en zesde jaargang terug. Het vijfde seizoen zal zich afspelen in de stad Philadelphia. In het zesde seizoen trekken de vijf mannen naar Austin in de staat Texas.

Netflix heeft nog geen teasers of trailers van nieuw materiaal online gezet. Ook de exacte uitzenddata van seizoen vijf en zes zijn nog niet bekendgemaakt.

‘Queer Eye’ is in vier jaar uitgegroeid tot een van de grote succesnummers van Netflix. Het vijfde seizoen, dat waarschijnlijk vanaf komende zomer wordt uitgezonden, werd vorig jaar al aangekondigd.