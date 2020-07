Netflix komt met prequel van ‘The Witcher’ BDB

27 juli 2020

19u05

Er komt een prequel van de populaire Netflix-serie 'The Witcher'. Dat heeft de streamingdienst maandag bekendgemaakt.

Het zesdelige ‘The Witcher: Blood Origin’ speelt zich af in de elfenwereld, 1.200 jaar voor de originele serie. De prequel gaat over het ontstaan van de allereerste Witcher (monsterjager) en de verschillende gebeurtenissen die leiden tot de samensmelting van de werelden van monsters, mensen en elfen.

Lauren Schmidt Hissrich, de bedenker van de oorspronkelijke Netflix-serie, is een van de uitvoerende producenten. Wanneer de fantasyreeks te zien zal zijn en welke acteurs een rol krijgen, is nog niet bekendgemaakt.

Het eerste seizoen van ‘The Witcher’, met Henry Cavill in de hoofdrol, verscheen vorig jaar in december op Netflix. De tweede reeks liep vanwege de coronacrisis vertraging op en is pas volgend jaar te zien. ‘The Witcher’ is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski. De boeken waren eerder ook al voer voor een populaire gamereeks.

