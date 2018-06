Netflix komt met nieuwe Spaanse serie 'Hache' SD

18 juni 2018

19u57

Bron: ANP 0 TV Netflix komt na het succes van 'La casa de papel' opnieuw met een Spaanse serie. De nieuwe Spaanse serie die speciaal voor Netflix wordt geproduceerd heet 'Hache' en is geschreven door 'Velvet Collection'-schrijfster Verónica Fernández.

De serie 'Hache' krijgt acht afleveringen en is gebaseerd op waargebeurde verhalen rondom Helena, een vrouw te midden van de heroïnehandel in het Barcelona van de jaren zestig. De rol van Helena wordt gespeeld door actrice Adriana Ugarte, bekend van 'The Time Between' en 'Julieta'. Haar tegenspeler is Javier Rey, die dit jaar de prijs voor beste acteur won op het Malaga Film Festival voor zijn rol in 'Sin Fin'.

Netflix biedt de Spaanse serie in 2019 aan in meer dan 190 landen. 'Hache' is de vijfde Spaanse serie van Netflix. 'La casa de papel', de Engelse titel luidt 'Money Heist', is de meest bekeken niet-Engelstalige serie op Netflix ooit. De andere Spaanstalige Netflix-series zijn 'Cable Girls', 'Elite' en 'Paquita Salas'.