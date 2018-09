Netflix komt met nieuw seizoen van 'Making a Murderer' KDL

26 september 2018

11u11

Het eerste seizoen van 'Making a Murderer' maakte eind 2015 veel tongen los. De serie gaat over de bizarre zaak rond de in 2005 in Wisconsin vermoorde fotografe Theresa Halbach.

Het eerste seizoen van 'Making a Murderer' maakte eind 2015 veel tongen los. De serie gaat over de bizarre zaak rond de in 2005 in Wisconsin vermoorde fotografe Theresa Halbach. Hoofdverdachte Steven Avery zat achttien jaar ten in de cel voor de verkrachting van Penny Ann Beernsten, maar uiteindelijk bleek dat hij niet de dader was. Avery kon een forse schadevergoeding verwachten, maar zover kwam het nooit. Hij werd opnieuw opgepakt én veroordeeld voor de moord op Theresa Halbach. Zijn neef Brendan Dassey werd meegesleurd in zijn val. In 'Making a Murderer' werd het volledige proces belicht, waarbij de vraagtekens steeds groter werden. Want had Avery de moord wel gepleegd? Was er niet gerommeld met het bewijsmateriaal? En zijn de verhoren wel op een legale wijze verlopen? Hoe hard er ook aan de zaak werd gewerkt, Avery kwam niet vrij.

Spannend

Tijdens de tien nieuwe afleveringen toont 'Making a Murderer part 2' het proces na de veroordeling. "Steven en Brendan, hun families en hun juridische teams laten ons opnieuw achter de schermen meekijken, waardoor we het complexe Amerikaanse strafrecht van dichtbij kunnen volgen", aldus uitvoerende producers, schrijvers en regisseurs Laura Ricciardi en Moira Demos. "We bouwen verder op deel 1 en zoomen nu in op de ervaringen van de veroordeelden en gevangenen, twee mannen die elk levenslang kregen voor misdaden waarvan zij beweren dat ze die niet hebben gepleegd. We vinden het erg spannend dat we dit opnieuw met kijkers kunnen delen." Nieuw in 'Making a Murderer part 2' is Kathleen Zellner, Avery's taaie en erg gemotiveerde advocaat. Ze wil niet alleen bewijzen dat Avery ten onrechte veroordeeld is, maar wil hem ook vrij krijgen. Het nieuwe seizoen bestaat uit tien afleveringen.