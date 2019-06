Netflix komt met ‘Magic: The Gathering’-serie, door schrijvers van ‘The Avengers’ MVO

04 juni 2019

14u51 0 TV Netflix komt met een nieuwe reeks, gebaseerd op het populaire kaartspel ‘Magic: The Gathering’. De serie zal worden geschreven door niemand minder dan Joe en Anthony Russo, het regisseursduo achter onder andere ‘Avengers: Endgame’.

‘Magic: The Gathering’ is een ruilkaartspel geschikt voor spelers vanaf 13 jaar. Het heeft een fantasythema, gebaseerd op traditionele role-playing-games. In de hoofdrol zien we tovenaars genaamd ‘planeswalkers’. Tijdens een spelletje nemen twee spelers het tegen elkaar op in een strijd om levenspunten, die wordt bepaald door de sterkte van de kaarten - of beter gezegd, van de mythische wezens en spreuken die erop staan. Het spelt stamt uit 1993 en werd verdeeld in zeventig landen.

Naar eigen zeggen zijn de Russo broers zelf fan van het spel, dat ze nog kennen uit hun eigen jeugdjaren. “We zijn altijd al grote fans geweest, van zo lang het bestaan. Dat we dat nu tot leven kunnen brengen is fantastisch. Het is een echt passie-project”, menen ze. Het zou gaan om een animatiereeks, zo geven ze nog me. Hoewel de reeks gebaseerd is op de originele mythologie van het spel, krijgen we een volledig nieuw verhaal voorgeschoteld. Todd Makurath, Eric Calderon en Dave Newberg werken mee als producenten.