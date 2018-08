Netflix komt met kippenvel-verwekkende horror, net op tijd voor Halloween MVO

28 augustus 2018

12u49 0 TV De zomer is nog niet voorbij, maar Netflix denkt al volop aan de donkere periode van het jaar. Met 'The Haunting Of Hill House' brengen ze een huiveringwekkende horrorserie, net op tijd voor Halloween.

Regisseur Mike Flanagan zet zijn tanden in een verfilming van het bekende horrorverhaal 'The Haunting Of Hill House', gebaseerd op een boek door Shirley Jackson uit 1959.

De serie vertelt het verhaal van enkele broers en zussen die hun kindertijd doorbrachten in het vreemde Hill House. Om het trauma van hun verleden te verwerken keren ze terug naar het huis. Maar zullen ze daar ontdekken dat alle enge gebeurtenissen uit hun kinderjaren maar ingebeeld waren, of was alles gruwelijk echt?

In een eerste trailer voor de show is te zien hoe een camera traag over de bovenverdieping van het huis beweegt. Onder het onheilspellende geluid van een tikkende klok is te zien hoe lakens verschuiven, hobbelpaardjes uit zichzelf bewegen en schaduwen over de muren schuiven.

'The Haunting Of Hill House' zal vanaf oktober te zien zijn op Netflix.

Don't you want to come home? The Haunting of Hill House is only on Netflix October 12. pic.twitter.com/xqeLg7Of0E The Haunting of Hill House(@ haunting) link