Netflix komt met de ultieme reeks voor hondenmensen TK

31 oktober 2018

10u28

Bron: Engadget 0 TV Heb je het even gehad met al de miserie in de wereld? Dan heeft Netflix het perfecte tegengif voor jou. Met de documentairereeks ‘Dogs’ brengt de streamingdienst prachtige verhalen van de relatie tussen honden en hun baasje.

Het moet niet altijd spannend, spectaculair of groots zijn. Dat is wat Netflix met deze nieuwe docureeks wil bewijzen. De serie bestaat uit zes afleveringen, waarin telkens de band tussen ‘mensen en hun geliefde viervoeter’ centraal staat. Elke episode zet één hond en diens eigenaar in de verf, en het gaat daarbij niet om Jan-met-de-pet. Zo draait de eerste aflevering alvast rond een 11-jarig meisje dat geregeld toevallen krijgt en haar therapiehond. In de tweede aflevering wordt een Syrische man gevolgd die zijn leven riskeert om zijn hond over de grens met Libanon te krijgen.

De emotionele reeks overschrijdt continenten en oorlogszones. “Het is een emotionele reiniging”, verklaart Amy Berg, co-creator van de reeks. “De show biedt een zalf voor je geest en herinnert ons aan de verlossende kracht van de liefde.” Een beetje zwaarmoedig, maar Berg bedoelt vooral dat de serie wat afleiding biedt voor de politieke nieuwscyclus. En daarnaast is het natuurlijk ook een veilige gok voor het bedrijf: shows met dieren doen het standaard goed op televisie.

‘Dogs’ zal vanaf 16 november beschikbaar zijn op Netflix.