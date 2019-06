Netflix komt met animatieserie over ‘Jurassic World’, in samenwerking met Spielberg MVO

05 juni 2019

11u34

Bron: ANP 0 TV Er is een animatieserie in de maak rond ‘Jurassic World’. De show wordt gemaakt door Dreamworks en is vanaf volgend jaar te zien op streamingservice Netflix.

De serie gaat ‘Jurassic World: Camp Cretaceous’ heten en speelt zich af in dezelfde tijd als de gebeurtenissen uit de eerste ‘Jurassic World’-film uit 2015. Het verhaal gaat over zes tieners die zijn uitgekozen voor een uniek programma op het dinosauruseiland Isla Nublar. Volgens een aankondiging van de producenten van de show gaat het mis als de dino’s in opstand komen, en de zes tieners stranden en het met elkaar moeten zien te rooien.

Steven Spielberg is een van de uitvoerend producenten van de serie. Hij had die rol ook bij de ‘Jurassic World’-films en regisseerde de eerste twee delen uit de franchise, ‘Jurassic Park’ (1993) en ‘The Lost World’ (1997). Ook de regisseur van de eerste en komende derde ‘Jurassic World’-film, Colin Trevorrow, werkt mee aan de serie.