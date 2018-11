Netflix is goedkoopst in Canada, duurst in Denemarken ND

28 november 2018

00u00 0 TV In Canada krijg je op Netflix het meeste waar voor je geld. Dat blijkt uit een analyse van 76 landen door het Britse onderzoeksbureau Comparitech. Door het aanbod per land te vergelijken met de prijs van een Netflix-abonnement, berekende het hoeveel je betaalt per film of serie.

Canada komt als goedkoopste land uit de bus om te bingewatchen. Met een aanbod van 5.541 titels voor 6 euro per maand, betaal je 0,0011 euro per film of serie. Colombia en India sluiten de top drie af. Inwoners van Denemarken moeten het diepst in de buidel tasten. Daar betaal je met 10,5 euro per maand voor 3.305 titels zo'n 0,0032 euro per film of serie.

België prijkt op de 49ste plaats. In ons land heb je een aanbod van 3.719 series en betaal je 7,99 euro per maand. Dat is zo'n 0,0021 euro per serie of film, wat iets duurder is dan het wereldwijde gemiddelde van 0,0020 euro.