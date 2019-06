Netflix-horrorserie ‘The Haunting Of Hill House’ krijgt dan toch tweede seizoen, met compleet ander spookhuis MVO

13 juni 2019

14u49 3 TV Het huiveringwekkende ‘The Haunting Of Hill House’ was een grote hit om streamingzender Netflix, maar vanwege het gesloten einde van het eerste seizoen was het nogal moeilijk om het verhaal verder te zetten. Daar hebben de makers nu iets op gevonden: het tweede seizoen gaat ‘The Haunting Of Bly Manor’ heten, en gaat over een compleet ander huis.

‘The Haunting’ wordt dus omgedoopt naar een reeks waarvan elk seizoen een compleet ander verhaal vertelt, met een andere setting en andere personages. Er zou wel sprake zijn van een terugkeer van de originele cast, die net zoals in de gelijkaardige reeks ‘American Horror Story’ telkens andere rollen zullen vertolken per seizoen.

‘The Haunting Of Bly Manor’ is gebaseerd op een griezelverhaal uit 1890, getiteld ‘The Turn Of The Screw’. Het gaat over een gouvernante die op twee weeskinderen past na de dood van hun ouders, in Bly Manor. Na een tijdje begint ze spoken te zien, en wordt de situatie wel heel sinister.

In het verleden zijn er al varianten op dit verhaal verfilmd. Steven Spiegelberg, bijvoorbeeld, werkt momenteel aan een film genaamd ‘The Turning’, die in 2020 in de zalen moet verschijnen. Ook op Netflix zou de serie volgend jaar verschijnen.

