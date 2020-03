Netflix hoopt Graham Norton te strikken Redactie

08 maart 2020

17u15

Bron: AD 0 TV Netflix wil graag samenwerken met de populaire Ierse talkshowhost Graham Norton. De streamingdienst heeft hem al gevraagd voor een komediespecial maar hoopt dat de presentator ook een talkshow wil maken, meldt Daily Mirror .

De 56-jarige Graham zou nog tot dit jaar in dienst zijn bij de BBC. Daar trekt de presentator veel kijkers, ook in andere landen. “Graham is al bekend in de Verenigde Staten, maar Netflix zou hem naar een ander niveau tillen. Dit zou heel groot voor hem zijn", aldus een ingewijde.



De talkshowhost zou volgens zijn woordvoerder nog geen interesse hebben om zijn beroemde rode bank na ruim dertien jaar te verruilen. De BBC had dan ook toestemming gegeven voor zijn eenmalige optreden bij Netflix.