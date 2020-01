Netflix haalt wereldwijd meer abonnees binnen IB

22 januari 2020

02u05

Bron: Belga 0 TV Streamingdienst Netflix heeft in het vierde kwartaal van 2019 wereldwijd meer nieuwe abonnees aan zich weten te binden. Daarbij overtrof de aanwas van nieuwe klanten de eigen verwachtingen. Op de Amerikaanse thuismarkt groeide het bedrijf juist minder hard dan voorheen, mede door de komst van concurrerende streamingplatforms.

Wereldwijd kreeg Netflix er 8,8 miljoen nieuwe betalende abonnees bij. Dat is meer dan de 7,6 miljoen abonnees waarmee het streamingplatform zelf rekening hield. Nu hebben ruim 167 miljoen mensen een Netflix-abonnement, een vijfde meer dan een jaar eerder. De ramingen voor toename van klanten in het lopende kwartaal waren, met 7 miljoen abonnees, wel minder dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Netflix wijst onder andere naar het nieuwe seizoen van zijn dramaserie ‘The Crown’ als een belangrijke lokker van abonnees. Ook de series ‘Big Mouth’ en ‘You’ zouden succesnummers zijn geweest.

Concurrentie in VS

In de Verenigde Staten voelde Netflix de komst van concurrenten als Disney+. Dat streamingplatform, waarmee entertainmentreus Disney de strijd wil aangaan met Netflix, ging in november van start in de VS en Canada. Het zorgde er voor dat op de Noord-Amerikaanse markt iets meer dan een half miljoen nieuwe leden bij kwamen, tegenover bijna 1,8 miljoen een jaar eerder.

De omzet in het vierde kwartaal steeg met 30 procent tot 5,5 miljard dollar. Onder de streep hield het bedrijf 587 miljoen dollar over, tegen een nettowinst van 134 miljoen dollar een jaar eerder. Daarbij profiteerde Netflix onder andere van een belastingvoordeel.