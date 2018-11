Netflix giet Roald Dahl-verhalen in animatiereeks kv

27 november 2018

19u43

Bron: Belga 0 TV Netflix heeft een deal gesloten met de erfgenamen van jeugdauteur Roald Dahl, van wie meer dan 200 miljoen boeken werden verkocht. De Amerikaanse streamingsite gaat animatiereeksen maken van verhalen zoals ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’, ‘Matilda’ en ‘De GVR’.

De verhalen van Dahl, die overleed in 1990, zijn in de loop der jaren vaak verfilmd. Netflix heeft nu de rechten gekocht om er "frisse en hedendaagse" animatiereeksen van te maken, zo meldt het bedrijf. In het contract staan zestien titels. De productie van de eerste reeks start volgend jaar.