Netflix giet Roald Dahl-verhalen als ‘Matilda’ en ‘Sjakie En De Chocoladefabriek’ in animatiereeks kv/MVO

27 november 2018

13u00

Bron: Belga 5 TV Netflix heeft een deal gesloten met de erfgenamen van jeugdauteur Roald Dahl, van wie meer dan 200 miljoen boeken werden verkocht. De Amerikaanse streamingsite gaat animatiereeksen maken van verhalen zoals ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’, ‘Matilda’ en ‘De GVR’.

De verhalen van Dahl, die overleed in 1990, zijn in de loop der jaren vaak verfilmd. Netflix heeft nu de rechten gekocht om er "frisse en hedendaagse" animatiereeksen van te maken, zo meldt het bedrijf. In het contract staan zestien titels. De productie van de eerste reeks start volgend jaar.

“Onze missie is om zo veel mogelijk kinderen te bereiken met de verhalen van Roald”, vertelt zijn weduwe, Felicity Dahl. “Het partnerschap met Netflix is een grote stap om dat waar te maken.”

De titels die zullen verschijnen zijn onder andere ‘Charlie and the Chocolate Factory’, ‘Matilda’, ‘The BFG’, ‘The Twits’, ‘Charlie and the Great Glass Elevator’, ‘George’s Marvellous Medicine’, ‘Boy – Tales of Childhood’, ‘Going Solo’, ‘The Enormous Crocodile’, ‘The Giraffe and the Pelly and Me’, ‘Henry Sugar’, ‘Billy and the Minpins’, ‘The Magic Finger’, ‘Esio Trot’, ‘Dirty Beasts’ en ‘Rhyme Stew’.

De productie van de eerste films en series zal van start gaan in 2019.