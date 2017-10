Netflix gaat nog stap verder: opnames seizoen 6 'House of Cards' stilgelegd SPS

19u14

Bron: ANP 0 REUTERS TV Zender Netflix heeft de productie van seizoen 6 van hitserie House of Cards opgeschort. De zender en producent MRC hebben volgens The Hollywood Reporter verklaard dat ze eerst de affaire rond hoofdrolspeler Kevin Spacey willen evalueren.

"We willen eerst kijken naar de zorgen die zijn ontstaan over onze acteurs en crew", stellen zij. Het besluit volgt op de verklaring van Kevin Spacey waarin hij excuses aanbiedt voor het eventueel seksueel belagen van een 14-jarige acteur in 1986. Deze acteur, Anthony Rapp, bracht zijn verhaal in de stroom aan reacties die de seksrel rond producent Harvey Weinstein de afgelopen drie weken heeft veroorzaakt. Spacey zegt overigens zich het incident niet echt te kunnen herinneren.

Netflix maakte maandag al bekend dat seizoen 6 van House of Cards het laatste seizoen zal zijn. De zender maakte geen directe link met de bekentenis van Spacey. House of Cards vertelt over de manipulatieve politicus Frank Underwood. De serie en Spacey wonnen kasten vol prijzen.

House of Cards geldt als een van de boegbeelden van de zender.